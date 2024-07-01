​«Рома» и «Лацио» сразятся за Кастровилли

Не только Джакомо Бонавентура, но и Гаэтано Кастровилли покидает «Фиорентину» - и у него также есть варианты в Серии А. Причём не в середняках, а в клубах с амбициями. Как уточняет derbyderbyderby.it, к нему проявляют интерес сразу два римских клуба - «Рома», и, конечно же, «Лацио».

Правда, им составляет конкуренцию французский «Марсель», который возглавил итальянский специалист Роберто де Дзерби. Всё сводится к тому, кто сможет предложить более щедрый личный контракт 27-летнему футболисту, в 2021 году ставшему чемпионом Европы в составе итальянской сборной.

За «Фиорентину» Кастровилли выступал с 2017 года, но за это время успел поиграть в аренде в «Кремонезе».