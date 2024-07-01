Опытный колумбийский полузащитник Хуан Куадрадо покинул миланский «Интер». Новостью об этом официально делится пресс-служба «нерадзурри».

В Милане Хуан провёл минувший сезон. Летом прошлого года опытный игрок перебрался в стан прямого конкурента после ухода из туринского «Ювентуса». Играл в прошедшем сезоне Хуан не так много, всего он провёл 12 матчей и оформил в них две голевые передачи.

Значительную часть карьеры, а именно восемь лет Куадрадо провёл в «Ювентусе» - с 2015 по 2023 годы. Также играл за «Удинезе», «Лечче», «Фиорентину», «Челси» и родной «Индепендьенте Медельин».