Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может продолжить карьеру в «Кальяри». Об этом сообщает TuttoAtalanta.

По сведениям источника, клуб из Бергамо готов расстаться с 28-летним хавбеком за десять миллионов евро.

Ранее агент Миранчука рассказал, что «Аталанта» отпустит футболиста при выполнении определенных условий.

В сезоне-2023/24 Миранчук появился на поле в 42 встречах во всех турнирах, забил четыре гола и записал на свой счет 12 результативных передач.

Действующий трудовой договор игрока с «Аталантой» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Миранчука в десять миллионов евро.