Камоцци ответил, могут ли Миранчуки воссоединиться в «Аталанте»

Итальянский функционер Франко Камоцци ответил на вопрос о возможном переходе экс-игрока «Локомотива» Антона Миранчука в «Аталанту».

Напомним, на данный момент в клубе из Бергамо выступает Алексей Миранчук.

— Красивая, но нереальная история. Антон все-таки уступает в классе своему брату, — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

При этом специалист считает, что Миранчук — хороший футболист, который найдет себе команду в менее престижной лиге.

Сегодня, 1 июля, «Локомотив» объявил о прекращении сотрудничества с 28-летним Миранчуком. Игрок отказался продлевать контракт с понижением заработной платы.