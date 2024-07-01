Новоиспечённый главный тренер «Наполи» Антонио Конте хочет усилить состав команды. Как сообщает на своих страницах портал TodoFichajes, итальянский специалист хочет привести в клуб защитника Клемана Ленгле из «Барселоны». Конте уже работал с этим футболистом, когда тренировал в Англии «Тоттенхэм».

Клеман Ленгле в последние годы ездит по арендам, и «Барселона» готова снова расстаться с игроком. Впрочем, камнем преткновения может стать высокая заработная плата 29-летнего француза.

Добавим, что авторитетный портал Transfermarkt оценивает Клемана Ленгле в 10 миллионов евро.