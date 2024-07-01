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Чемпионат Италии. Серия А

Лоботка высказался о возможном трансфере в «Барселону»

01 Июля 2024 • 11:45 Комментировать

Полузащитник «Наполи» Станислав Лоботка высказался о возможном трансфере в каталонскую «Барселону». Напомним, у словацкого хавбека есть контракт с командой Антонио Конте до лета 2027 года.

«Барселона»? Я следил за этим клубом с самого детства, когда там ещё выступали такие игроки, как Деку и Роналдиньо. Если поступит предложение, мне бы хотелось туда перейти», – цитирует Лоботку Barca Universal.

29-летний Лоботка является одним из ключевых футболистов «Наполи». В позапрошлом сезоне полузащитнику удалось выиграть с командой чемпионат Италии под руководством Лучано Спаллетти.

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