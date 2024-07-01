Локателли может покинуть «Ювентус» только в одном случае

Полузащитник туринского «Ювентуса» Мануэль Локателли может покинуть свою команду в это трансферное окно. По информации от Tuttosport, такой исход станет вполне вероятным, если «старой синьоре» удастся сохранить в составе хавбека Адриена Рабио, который сегодня стал свободным агентом.

Источник отмечает, что в услугах Локателли в настоящий момент заинтересован только французский «Марсель», который недавно возглавил Роберто де Дзерби. Напомним, Мануэль выступал под руководством Роберто в составе «Сассуоло».

Локателли перебрался в «Ювентус» летом 2021 года после успешных выступлений на чемпионате Европы за сборную Италии.