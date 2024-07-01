Зелиньски попрощался с «Наполи»

Полузащитник Пётр Зелиньски прокомментировал свой уход из «Наполи».

Контракт 30-летнего футболиста с неаполитанцами подошёл к концу. С нового сезона поляк будет выступать за миланский «Интер».

«Дорогой «Наполи», после восьми совместных лет наши пути расходятся. Неаполь всегда будет домом для меня и моей семьи. Я был ещё ребёнком, когда приходил сюда, а ухожу мужчиной и отцом. Здесь я пережил уникальные и незабываемые моменты, которые навсегда останутся в моём сердце.

Вместе мы выигрывали трофеи, первый за 33 года скудетто... Было невероятно праздновать эту победу. Я благодарен особенным фанатам «Наполи», клубу и всем сотрудникам», – написал в социальных сетях Зелиньски.