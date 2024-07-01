Стало известно, какие клубы претендуют на Варана

«Комо» – не единственный претендент на центрального защитника Рафаэля Варана, покинувшего «Манчестер Юнайтед».

Француз расстался с «красными дьяволами» и стал свободным агентом. 31-летний игрок провёл два дня в Комо, где обсудил условия потенциального сотрудничества с одноимённым клубом и переговорил с тренером Сеском Фабрегасом. Тем не менее, как сообщает Football Italia, на Варана есть и другие претенденты: в приглашении футболиста заинтересованы неназванные представители МЛС и чемпионата Саудовской Аравии, а также ещё один клуб Серии А – «Рома».

Отмечается, что Рафаэль Варан запросил у «Комо» десять дней на принятие решения.