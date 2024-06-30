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Чемпионат Италии. Серия А

Ориги может продолжить карьеру в Турции

30 Июня 2024 • 21:23 Комментировать

Вернувшийся в «Милан» бельгийский нападающий Дивок Ориги не нужен новому тренеру клуба, Паулу Фонсеке, а потому итальянский клуб уже ищет варианты сдать его в аренду. Как уточняет итальянское издание La Gazzetta Dello Sport, таковым может стать Турция и вариант с участием Ориги в тамошнем чемпионате Суперлиги.

А там есть интерес к нему - в Турции традиционно любят игроков, оказавшихся не у дел в Италии. По информации источника, «Милан» планирует заработать на гипотетической сделке до десяти миллионов евро.

Напомним, что прошлый сезон Ориги провёл в «Ноттингем Форест», но там ничего путного не показал.


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Евро-Футбол.Ру,
Милан Дивок Ориги
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