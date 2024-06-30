​«Милан» будет искать таланты в Словении

Итальянский «Милан» собирается искать таланты в соседней Словении - руководство клуба объявило об открытии молодёжного центра в этой бывшей югославской республике. Это первые плоды сотрудничества с клубом «НК Триглав» из города Крань, вступающего в «Друга Лиге» - втором по силе дивизионе словенского футбола.

В конце августа на базе этой команды в живописных словенских Альпах пройдут первые смотрины молодёжи в возрасте от 6 до 17 лет, которые получат шанс показать себя селекционерам одного из лучших клубов Серии А - чемпионата, который чаще всего становится для словенцев возможностью сделать карьеру в Европе.