​Беннасер может перебраться в Саудовскую Аравию

Алжирский защитник Исмаэль Беннасер собирается покинуть сменивший главного тренера «Милан». Слухи об этом появились ещё весной, но сейчас выяснилось, что Беннасер может покинуть Старый Свет и отправиться в Саудовскую Аравию.

Уроженцу мусульманского Алжира такой переезд кажется вполне удобным прежде всего с социальной точки зрения (ну и с экономической также). Его делами заведует Энцо Райола, и ещё недавно тот уверял, что Беннасеру равно в Саудовскую Аравию:

- Исмаэль - один из столбов «Милана». Он доволен «Миланом». Арабы? Он ещё молод, успеет, - говорил в мае Райола.

Но, как сообщает pianetamilan.it, сейчас пластинка сменилась - всё тот же Райола ведёт переговоры с клубами именно из Саудовской Аравии.