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Чемпионат Италии. Серия А

Бонавентура покинет «Фиорентину»

30 Июня 2024 • 16:40 Комментировать

Джакомо Бонавентура не станет продлевать свои взаимоотношения с «Фиорентиной» и покинет клуб. Его контракт истекает сегодня, 30 июня, и в социальных сетях он уже попрощался с фанатами клуба. В «Фиорентине» Бонавентура провёл в общей сложности четыре сезона, оставив клубу наследие в виде 22 голов, забитых в 161 матче.

При этом не исключено, что Бонавентура, в прошлом выступавший за «Милан» и сборную Италии по футболу, останется в высшей лиге итальянского чемпионата. Интерес к нему проявляют такие клубы, как «Болонья», «Монца» и только-только вышедший в высший свет «Комо». Бонавентуре остаётся только сделать правильный выбор.


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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Джакомо Бонавентура
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