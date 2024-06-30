Бонавентура покинет «Фиорентину»

Джакомо Бонавентура не станет продлевать свои взаимоотношения с «Фиорентиной» и покинет клуб. Его контракт истекает сегодня, 30 июня, и в социальных сетях он уже попрощался с фанатами клуба. В «Фиорентине» Бонавентура провёл в общей сложности четыре сезона, оставив клубу наследие в виде 22 голов, забитых в 161 матче.

При этом не исключено, что Бонавентура, в прошлом выступавший за «Милан» и сборную Италии по футболу, останется в высшей лиге итальянского чемпионата. Интерес к нему проявляют такие клубы, как «Болонья», «Монца» и только-только вышедший в высший свет «Комо». Бонавентуре остаётся только сделать правильный выбор.