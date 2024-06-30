В «Дженоа» высказались о трансфере Алексея Миранчука

Спортивный директор «Дженоа» Марко Оттолини прокомментировал информацию об интересе к полузащитнику сборной России и «Аталанты» Алексея Миранчуку.

«Мы не заинтересованы в Миранчуке», - передает слова представителя клуба Sport24.

В минувшем сезоне чемпионата Италии 28-летний хавбек принял участие в 27 встречах. Алексей отметился тремя забитыми мячами и пятью результативными передачами.

За «Аталанту» Миранчук выступает с 2020 года. Срок трудового соглашения между полузащитником и клубом из Бергамо рассчитан до конца июня 2025. Его трансферная стоимость оценивается в десять миллионов евро.