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Чемпионат Италии. Серия А

Погба: «Я всё ещё жив»

30 Июня 2024 • 07:41 Комментировать

Известный французский полузащитник Поль Погба опубликовал новый пост в социальных сетях после своей дисквалификации.

«Я все еще жив», - написал футболист в своих социальных сетях.

Напомним, что Погба получил дисквалификацию на четыре года. 31-летний хавбек сейчас считается игроком туринского «Ювентуса». Срок действующего трудового соглашения между сторонами истекает в конце июня 2026 года.

В составе сборной Франции полузащитник провел 91 встречу и отметился 11 забитыми мячами. Вместе с «трёхцветными» Поль становился чемпионом мира в 2018 году, а также серебряным призером Евро-2016.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Поль Погба
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