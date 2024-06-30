Погба: «Я всё ещё жив»

Известный французский полузащитник Поль Погба опубликовал новый пост в социальных сетях после своей дисквалификации.

«Я все еще жив», - написал футболист в своих социальных сетях.

Напомним, что Погба получил дисквалификацию на четыре года. 31-летний хавбек сейчас считается игроком туринского «Ювентуса». Срок действующего трудового соглашения между сторонами истекает в конце июня 2026 года.

В составе сборной Франции полузащитник провел 91 встречу и отметился 11 забитыми мячами. Вместе с «трёхцветными» Поль становился чемпионом мира в 2018 году, а также серебряным призером Евро-2016.