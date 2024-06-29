Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
1/8 - 29 июня
Швейцария
Италия
1/8 - 29 июня
Германия
Дания
1/8 - 30 июня
Англия
Словакия
1/8 - 30 июня
Испания
Грузия
1/8 - 1 июля
Франция
Бельгия
1/8 - 1 июля
Португалия
Словения
1/8 - 2 июля
Румыния
Нидерланды
1/8 - 2 июля
Австрия
Турция
Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» сделал предложение Хвиче

29 Июня 2024 • 15:37 Комментировать

«Наполи» хочет сохранить в клубе атакующего полузащитника Хвичу Кварацхелию. Как сообщает Corriere dello Sport, клуб Серии А предложил грузину новый контракт, рассчитанный до середины 2029 года. В этом договоре прописана зарплата в 5 миллионов евро за сезон, которая постепенно увеличивается до более 7 миллионов евро.

В то же время отмечается, что Хвича попросил время на размышления. Сейчас 23-летний футболист полностью сосредоточен на выступлении за сборную Грузии на чемпионате Европы.

Добавим, что действующий контракт Хвичи Кварацхелии с «Наполи» рассчитан до конца сезона 2026/2027.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 1
Евро-Футбол.Ру,
Наполи Хвича Кварацхелия
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Мостовой предположил, что на Евро-2024 был сыгран договорной матч Хвича после победы над Португалией побежал к Роналду Прощай, Евро-2024: из-за четырёх игроков сборная Украины заняла последнее место в группе Фоден покинул сборную Англии Тренер Португалии недоволен решением по Роналду в матче с Грузией Де Брёйне высказался о Зинченко и сборной Украины Аршавин назвал все сборные, которые выйдут в 1/4 финала Евро Шалимов назвал единственную сборную, которая ему понравилась на Евро-2024 Назван лучший вратарь группового этапа Евро-2024 по количеству сэйвов - это не Нойер и Доннарумма Аршавин назвал победителя Евро-2024
Сборная Италии спаслась на 8-й добавленной минуте, практически выбросив Хорватию с Евро-2024 Договорной матч на Евро-2024: Почему Румыния и Словакия собираются сыграть вничью Аршавин назвал все сборные, которые выйдут в 1/4 финала Евро Хвича круче Роналду: Грузия нагрузила Португалию двумя голами и ворвалась в плей-офф Евро-2024 Прощай, Евро-2024: из-за четырёх игроков сборная Украины заняла последнее место в группе Стипиди: «Кварацхелия – посредственность, у сборной Грузии цирковой уровень» Суперкомпьютер назвал финальную пару Евро-2024 Тренер Португалии недоволен решением по Роналду в матче с Грузией Хвича договорился о переходе в новый клуб - известно название «Позор»: Губерниев предупредил «Спартак»
Спортивные новости
Ферстаппен выиграл спринт на Гран-при Австрии Четыре россиянина были выбраны в первом раунде драфта НХЛ-2024 Касаткина обыграла Паолини и вышла в финал турнира в Истбурне Диана Шнайдер обыграла американку Наварро и вышла в финал турнира в Бад-Хомбурге МОК допустил до Олимпиады Медведева и ещё семь российских теннисистов Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 29 Июня
15:37 · Италия. Серия А
«Наполи» сделал предложение Хвиче
15:30 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» почти договорился о трансфере за 27 млн евро
13:31 · Италия. Серия А
Варан прибыл в Комо
12:01 · Чемпионат Европы 2024
Экс-игрок «Реала» Гути: «Я зол на Кварацхелию» 4
10:51 · Италия. Серия А
«Ювентус» в шаге от трансфера полузащитника из Лиги 1
10:19 · Италия. Серия А
«Интер» назначил медосмотр голкиперу «Дженоа»
06:30 · Италия. Серия А
«Интер» готов заплатить 25 млн евро за форварда
05:59 · Англия. Премьер-лига
«Милан» работает над подписанием полузащитника «Челси»
05:09 · Италия. Серия А
Названы условия возможного перехода Кефрена Тюрама в «Ювентус»
02:48 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг провёл беседу с трансферной целью «Манчестер Юнайтед»
01:51 · Англия. Премьер-лига
Варан отправится в Италию для переговоров с клубом Серии А
01:42 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» провёл новые переговоры с итальянским клубом по Гринвуду
01:10 · Италия. Серия А
Моуринью хочет видеть в «Фенербахче» игрока «Ювентуса»
00:11 · Чемпионат Европы 2024
Конте – о сборной Италии: «Спаллетти отлично справляется с задачей»
28 Июня
22:51 · Англия. Премьер-лига
«Аталанта» подписала запасного защитника «Эвертона» официально
Все новости
Рекомендуем