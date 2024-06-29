«Наполи» сделал предложение Хвиче

«Наполи» хочет сохранить в клубе атакующего полузащитника Хвичу Кварацхелию. Как сообщает Corriere dello Sport, клуб Серии А предложил грузину новый контракт, рассчитанный до середины 2029 года. В этом договоре прописана зарплата в 5 миллионов евро за сезон, которая постепенно увеличивается до более 7 миллионов евро.

В то же время отмечается, что Хвича попросил время на размышления. Сейчас 23-летний футболист полностью сосредоточен на выступлении за сборную Грузии на чемпионате Европы.

Добавим, что действующий контракт Хвичи Кварацхелии с «Наполи» рассчитан до конца сезона 2026/2027.