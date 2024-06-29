Известный защитник Рафаэль Варан прибыл в Комо. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, 31-летний футболист прилетел в Комо на переговоры с одноимённым клубом. В ближайшие часы Варан поговорит с правлением «Комо» и с тренером Сеском Фабрегасом.

Как известно, по итогам прошлого сезона «Комо» повысился в классе до Серии А. Теперь команда готовится к выступлению в топ-дивизионе итальянского футбола.

Отметим, что подписать Рафаэля Варана «Комо» может бесплатно как свободного агента. В последние годы французский защитник выступал за «Манчестер Юнайтед».