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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» в шаге от трансфера полузащитника из Лиги 1

29 Июня 2024 • 10:51 Комментировать

Туринский «Ювентус» находится в шаге от трансфера полузащитника из французской Лиги 1. По информации от журналиста Николо Скиры, «старая синьора» приближается к приобретению Кефрена Тюрама из «Ниццы».

Напомним, сделка должна обойтись «Ювентусу» в районе 18 миллионов евро. У Тюрама через год истекает контракт, поэтому французский клуб согласился сделать скидку на игрока, за которого год назад требовал около 50-60 миллионов евро.

Отметим, что «Ювентус» также работает над трансфером другого полузащитника – Тёна Копмейнерса из «Аталанты», который оценивается в 60 миллионов евро. Среди трансферных целей «старой синьоры» также числится центральный защитник Рикардо Калафьори из «Болоньи».

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