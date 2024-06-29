«Интер» назначил медосмотр голкиперу «Дженоа»

Миланский «Интер» назначил медосмотр голкиперу Хосепу Мартинесу из «Дженоа». По информации от журналиста Фабрицио Романо, о сделке официально будет объявлено на следующей неделе.

Отметим, что трансфер Мартинеса обойдётся миланской команде в 15 миллионов евро. Испанский вратарь успел провести два сезона в Серии А в составе «Дженоа», где смог хорошо себя проявить.

26-летний голкипер ранее выступал в Германии за «РБ Лейпциг». В прошлом сезоне Мартинесу удалось отстоять 10 сухих матчей в итальянской Серии А. «Интер» берёт испанца в качестве сменщика Янна Зоммера, который в прошлом сезоне помог команде выиграть чемпионский титул Серии А.