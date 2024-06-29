«Интер» готов заплатить 25 млн евро за форварда

Нападающий «Дженоа» Альберт Гудмундссон может продолжить карьеру в миланском «Интере».

Исландец провёл прорывной сезон, отметившись 14 голами и четырьмя результативными передачами в 35 поединках Серии А. За 27-летним игроком уже не первый месяц следят местные гранды. Не остаются в стороны и чемпионы: по сообщениям инсайдера Альфредо Педуллы, «Интер» всерьёз претендует на лидера «Дженоа» и готов предложить за него порядка 25 млн евро без учёта бонусов. Впрочем, для начала «нерадзурри» предстоит расстаться с несколькими своими футболистами – например, Марко Арнаутовичем и Хоакином Корреа.

В подписании Альберта Гудмундссона, по слухам, также были заинтересованы «Милан», «Ювентус» и «Наполи».