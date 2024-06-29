Названы условия возможного перехода Кефрена Тюрама в «Ювентус»

«Ювентус» приближается к подписанию полузащитника «Ниццы» Кефрена Тюрама.

Туринцы намерены завершить трансфер в кратчайшие сроки, о чём на днях сообщили итальянские СМИ. Как следует из обновлённого отчёта инсайдера Джанлуки ди Марцио, «Ницца» запрашивает за Тюрама около 20 млн евро, и «Ювентус» рассчитывает удовлетворить требование за счёт различных бонусов. «Бьянконери» предложат порядка 15-16 млн евро гарантированных выплат, ещё 4-5 млн французы могут заработать в виде надбавок.

Контракт Кефрена Тюрама с «Ниццей» истекает через год – именно поэтому сейчас он доступен по сниженной цене.