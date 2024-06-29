Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
1/8 - 29 июня
Швейцария
Италия
1/8 - 29 июня
Германия
Дания
1/8 - 30 июня
Англия
Словакия
1/8 - 30 июня
Испания
Грузия
1/8 - 1 июля
Франция
Бельгия
1/8 - 1 июля
Португалия
Словения
1/8 - 2 июля
Румыния
Нидерланды
1/8 - 2 июля
Австрия
Турция
Чемпионат Италии. Серия А

Моуринью хочет видеть в «Фенербахче» игрока «Ювентуса»

29 Июня 2024 • 01:10 Комментировать

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью нашёл для своей команды усиление в Серии А.

Португалец запросил информацию о возможном подписании полузащитника «Ювентуса» Уэстона Маккенни, который с высокой вероятностью будет отпущен туринцами текущим летом, докладывает журналист Альфредо Педулла. Стоимость сделки оценивается в 14-15 млн евро без учёта бонусов. «Фенербахче» пока не начал официальные переговоры по американцу.

Ранее сообщалось, что на Маккенни не рассчитывает новый главный тренер «Ювентуса» Тьяго Мотта. Контракт 25-летнего хавбека со «старой синьорой» истекает летом следующего года.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Фенербахче Жозе Моуринью Уэстон Маккенни трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Мостовой предположил, что на Евро-2024 был сыгран договорной матч Тренер Грузии высказался о Криштиану Роналду Фоден покинул сборную Англии Прощай, Евро-2024: из-за четырёх игроков сборная Украины заняла последнее место в группе Де Брёйне высказался о Зинченко и сборной Украины Тренер Португалии недоволен решением по Роналду в матче с Грузией Хвича после победы над Португалией побежал к Роналду Аршавин назвал все сборные, которые выйдут в 1/4 финала Евро Определились все пары 1/8 финала Евро-2024 Назван лучший вратарь группового этапа Евро-2024 по количеству сэйвов - это не Нойер и Доннарумма
Сборная Италии спаслась на 8-й добавленной минуте, практически выбросив Хорватию с Евро-2024 Договорной матч на Евро-2024: Почему Румыния и Словакия собираются сыграть вничью Хвича круче Роналду: Грузия нагрузила Португалию двумя голами и ворвалась в плей-офф Евро-2024 Аршавин назвал все сборные, которые выйдут в 1/4 финала Евро Прощай, Евро-2024: из-за четырёх игроков сборная Украины заняла последнее место в группе Стипиди: «Кварацхелия – посредственность, у сборной Грузии цирковой уровень» Суперкомпьютер назвал финальную пару Евро-2024 Тренер Португалии недоволен решением по Роналду в матче с Грузией «Позор»: Губерниев предупредил «Спартак» Хвича договорился о переходе в новый клуб - известно название
Спортивные новости
Касаткина обыграла Паолини и вышла в финал турнира в Истбурне Диана Шнайдер обыграла американку Наварро и вышла в финал турнира в Бад-Хомбурге МОК допустил до Олимпиады Медведева и ещё семь российских теннисистов Канарейкин высказался о включении Дацюка в Зал славы Терещенко прокомментировал включение Дацюка в Зал хоккейной славы Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 29 Июня
01:10 · Италия. Серия А
Моуринью хочет видеть в «Фенербахче» игрока «Ювентуса»
00:11 · Чемпионат Европы 2024
Конте – о сборной Италии: «Спаллетти отлично справляется с задачей»
28 Июня
22:51 · Англия. Премьер-лига
«Аталанта» подписала запасного защитника «Эвертона» официально
19:43 · Италия. Серия А
«Ювентус» продаст игрока примерно за 25 млн евро
10:33 · Италия. Серия А
Агент Миранчука рассказал, в каком случае футболист сможет покинуть «Аталанту»
10:30 · Италия. Серия А
Агент назвал европейский суперклуб, который подходит Хвиче
09:33 · Италия. Серия А
Алексей Миранчук может сменить клуб в Италии 1
07:57 · Италия. Серия А
Экс-игрок ЦСКА может перейти в «Интер»
06:41 · Англия. Премьер-лига
Инсайдер Романо высказался о возможном уходе Кивёра из «Арсенала»
06:09 · Италия. Серия А
Тьяго Мотта принял решение по будущему Гатти в «Ювентусе»
05:59 · Италия. Серия А
В «ПСЖ» раздражены ситуацией с Кварацхелией слухи
01:01 · Италия. Серия А
Рабио не принял предложение «Ювентуса»
00:23 · Англия. Премьер-лига
«Болонья» почти смирилась с уходом Калафьори, на которого претендуют топ-клубы
27 Июня
22:47 · Италия. Серия А
Видаль: «Полузащита «Ювентуса» образца 2015 года – лучшая в истории»
22:37 · Италия. Серия А
«Реал» заинтересовался защитником сборной Италии слухи
Все новости
Рекомендуем