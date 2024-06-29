Моуринью хочет видеть в «Фенербахче» игрока «Ювентуса»

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью нашёл для своей команды усиление в Серии А.

Португалец запросил информацию о возможном подписании полузащитника «Ювентуса» Уэстона Маккенни, который с высокой вероятностью будет отпущен туринцами текущим летом, докладывает журналист Альфредо Педулла. Стоимость сделки оценивается в 14-15 млн евро без учёта бонусов. «Фенербахче» пока не начал официальные переговоры по американцу.

Ранее сообщалось, что на Маккенни не рассчитывает новый главный тренер «Ювентуса» Тьяго Мотта. Контракт 25-летнего хавбека со «старой синьорой» истекает летом следующего года.