«Ювентус» продаст игрока примерно за 25 млн евро

Защитник Дин Хёйсен покинет «Ювентус» в ближайшие дни. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, туринцы продадут 19-летнего футболиста примерно за 25 миллионов евро (плюс бонусы).

Отмечается, что интерес к Хёйсену проявляют сразу несколько европейских клубов. «Ювентус» готов продать игрока и ждёт лучшего предложения. Этим летом «старая синьора» подпишет ещё как минимум одного игрока в центр обороны.

Добавим, что Дин Хёйсен прошёл через молодёжные команды «Ювентуса». Во второй части сезона 2023/2024 футболист выступал за «Рому» на правах аренды.