Агент Миранчука рассказал, в каком случае футболист сможет покинуть «Аталанту»

Вадим Шпинёв рассказал, при каких обстоятельствах полузащитник Алексей Миранчук сможет покинуть «Аталанту» и перейти в другой клуб.

- Между руководством, спортивным директором и Лёшей Миранчуком есть негласный договор. Когда этот договор исполнится, Леша уйдёт из «Аталанты». Тогда предложение будет полноценным, устроит все стороны, - передаёт слова агента «Матч ТВ».

Ранее в прессе была информация, что в услугах российского игрока заинтересованы два итальянских клуба – «Кальяри» и «Дженоа».

Миранчук принадлежит клубу из Бергамо с 2020 года, его трудовой договор с «Аталантой» истекает летом следующего года.

В минувшем сезоне Алексей 42 раза появлялся на поле в составе «Аталанты», забил четыре гола и 12 раз ассистировал партнёрам. Его трансферная стоимость составляет 10 млн евро.