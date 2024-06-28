Агент назвал европейский суперклуб, который подходит Хвиче

«Хвича летом окажется в «ПСЖ»? Не сильно верю в этот трансфер. Да и зачем ему уходить в «ПСЖ»? Это не его команда. Там он будет топтаться на месте. Хвиче больше подходит «Барселона», - передает слова Барбозы «Спорт-Экспресс».