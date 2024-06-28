Агент назвал европейский суперклуб, который подходит Хвиче

Футбольный агент Паулу Барбоза в разговоре с журналистами рассказал, в каком клубе лучше продолжить карьеру грузинскому полузащитнику Хвиче Кварацхелии.
«Хвича летом окажется в «ПСЖ»? Не сильно верю в этот трансфер. Да и зачем ему уходить в «ПСЖ»? Это не его команда. Там он будет топтаться на месте. Хвиче больше подходит «Барселона», - передает слова Барбозы «Спорт-Экспресс».
Кварацхелия является игроком «Наполи». Трансферная стоимость 23-летнего игрока оценивается в 80 миллионов евро. Срок действующего контракта между сторонами истекает в конце июня 2027 года.
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