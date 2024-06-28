Алексей Миранчук может сменить клуб в Италии

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук может покинуть «Аталанту» и продолжить карьеру в другом итальянском клубе. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Саша Тавольери.

По данным журналиста, подписать россиянина хочет «Дженоа». Сделка между сторонами может быть оформлена этим летом.

Алексей перебрался в «Аталанту» из «Локомотива» в 2020 году. Трудовой договор хавбека с клубом из Бергамо рассчитан до лета 2025 года.

В минувшем сезоне Миранчук принял участие в 42 встречах. Полузащитник записал на свой счет четыре забитых мяча и 12 результативных передач.