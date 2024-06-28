Экс-игрок ЦСКА может перейти в «Интер»

Защитник итальянского «Удинезе» Яка Бийол, известный в чемпионате России по выступлениям за московский ЦСКА, может продолжить карьеру в топ-клубе. Об этом рапортует Corriere dello Sport.

Согласно данным источника, в подписании футболиста заинтересован миланский «Интер». 25-летний футболист произвел впечатление на руководителей «нерадзурри» своей игрой на групповой стадии чемпионата Европы – 2024.

В минувшем сезоне Бийол принял участие в 24 поединках чемпионата Италии, не отметившись результативными действиями. Эксперты портала Transfermarkt оценивают рыночную стоимость защитника в десять миллионов евро.