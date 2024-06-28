Тьяго Мотта принял решение по будущему Гатти в «Ювентусе»

Новый главный тренер «Ювентуса» Тьяго Мотта намерен сохранить в команде защитника Федерико Гатти.

Наставник «бьянконери» считает 26-летнего центрбека важным игроком сразу по двум причинам: итальянец способен закрыть сразу несколько позиций в защите, а также славится своим боевым настроем, помогающим добиваться успехов, отмечает инсайдер Альфредо Педулла. «Ювентус» твёрдо намерен сохранить футболиста в своих рядах и уже отклонил несколько предложений от клубов Английской премьер-лиги.

В прошедшем сезоне Федерико Гатти сыграл 36 матчей за туринцев во всех соревнованиях, записав на свой счёт четыре забитых мяча. Действующий контракт защитника рассчитан до 2028 года.