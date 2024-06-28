«Пари Сен-Жермен» пока не удалось договориться о трансфере Хвичи Кварацхелии с «Наполи».

Французский гранд согласовал переход с окружением грузинского футболиста, но в переговорах с «Наполи» с тех пор не было достигнуто никакого прогресса. Представители игрока пытались повлиять на ситуацию через открытые заявления в прессе, но неаполитанцы остались непреклонны – клуб по-прежнему не собирается продавать 23-летнего вингера. По сообщениям журналиста Djamel, ситуация начинает серьёзно раздражать «ПСЖ».

Трансферная стоимость Хвичи Кварацхелии оценивается порталом Transfermarkt в 80 млн евро. Контракт звезды сборной Грузии с «Наполи» рассчитан до 2027 года.