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Чемпионат Италии. Серия А

Рабио не принял предложение «Ювентуса»

28 Июня 2024 • 01:01 Комментировать

«Ювентусу» не удалось убедить Адриена Рабио подписать новый контракт.

Судя по всему, туринский клуб так и не сможет договориться с французом до 30 июня, когда срок действия нынешнего соглашения официально истечёт. По сообщениям инсайдера Джанлуки ди Марцио, хавбек не принял очередное предложение «Ювентуса».

Впрочем, это вовсе не значит, что Рабио точно уйдёт. 29-летний футболист рассмотрит все варианты продолжения карьеры после завершения чемпионата Европы.

Интерес к полузащитнику сборной Франции также проявляет «Милан», но в настоящий момент финансовые требования игрока слишком высоки для «россонери».

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Евро-Футбол.Ру,
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