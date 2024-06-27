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Чемпионат Италии. Серия А

Видаль: «Полузащита «Ювентуса» образца 2015 года – лучшая в истории»

27 Июня 2024 • 22:47 Комментировать

Бывший футболист «Ювентуса» Артуро Видаль вспомнил, как команда добралась до финала Лиги чемпионов.

Туринцы уступили в решающем матче «Барселоне» со счётом 1:3.

«Полузащита «Ювентуса», в которой играли я, Погба, Пирло и Маркизио, – лучшая из всех, что я когда-либо видел. Я считаю, что ни у кого в истории не было такой сильной средней линии.

В том сезоне мы должны были выиграть Лигу чемпионов. Хави, Бускетсу и Иньесте пришлось нелегко против нас, и мы бы победили в финале, если бы не Месси. Для меня это был лучший год в карьере, ведь я также выиграл Кубок Америки с Чили», – приводит журналист Альфредо Педулла слова Видаля.

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