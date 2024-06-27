Центральный защитник «Болоньи» и сборной Италии Рикардо Калафьори попал в сферу интересов ещё одного топ-клуба.

22-летний футболист убедительно провёл минувший сезон, а на Евро смог доказать свою состоятельность, пробившись в основу сборной и успешно себя зарекомендовав. Согласно данным La Gazzetta dello Sport, список претендентов на Калафьори пополнил мадридский «Реал», ведущий поиски усиления в центр обороны. Ранее сообщалось об интересе к итальянцу со стороны «Ювентуса» и лондонского «Арсенала».

По слухам, «Болонья» намерена заработать на продаже Рикардо Калафьори около 50 млн евро. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 30 млн евро.