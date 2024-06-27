«Ювентус» намерен закрыть трансфер полузащитника в ближайшие дни

Полузащитник «Ниццы» Кефрен Тюрам стал ещё ближе к переходу в «Ювентус».

Информация об интересе туринского клуба к 23-летнему игроку появилась на днях. Француз был обозначен в качестве одной из главных целей «бьянконери», и теперь клубы близки к заключению сделки. По обновлённым данным журналиста Ромео Агрести, «Ювентус» активно настаивает на подписании Тюрама в кратчайшие сроки. Если всё пойдёт по плану, итальянский гранд сможет оформить переход уже в ближайшие дни.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Кефрена Тюрама в 35 млн евро, однако из-за истекающего через год контракта «Ницца» сможет заработать на хавбеке примерно вдвое меньше.