​Кьеллини сомневается в том, что Леау сможет стать супер-игроком

Португальскому нападающему Рафаэлу Леау воздаются большие авансы, как в Италии, где он выступает на клубном уровне, так и в Португалии. Но оправдывает их Леау не так уж и часто, чередуя яркие матчи с посредственными. Своим мнением об уровне Леау поделился Джорджо Кьеллини, бывший защитник туринского «Ювентуса» и сборной Италии по футболу:

- На сегодня я не вижу в нём игрока основы для клуба, который претендует на победу в Лиге чемпионов. Максимум - игрок для выхода на замену. Многое из его потенциала ещё не раскрыто. Но я не уверен, что он когда-либо сможет раскрыть свой потенциал и переключиться в голове на большую эффективность, он не станет супео-игроком, - уверен Кьеллини, слова которого цитирует Sky Sport.