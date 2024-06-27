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Чемпионат Италии. Серия А

​Кьеллини сомневается в том, что Леау сможет стать супер-игроком

27 Июня 2024 • 19:30 Комментировать

Португальскому нападающему Рафаэлу Леау воздаются большие авансы, как в Италии, где он выступает на клубном уровне, так и в Португалии. Но оправдывает их Леау не так уж и часто, чередуя яркие матчи с посредственными. Своим мнением об уровне Леау поделился Джорджо Кьеллини, бывший защитник туринского «Ювентуса» и сборной Италии по футболу:

- На сегодня я не вижу в нём игрока основы для клуба, который претендует на победу в Лиге чемпионов. Максимум - игрок для выхода на замену. Многое из его потенциала ещё не раскрыто. Но я не уверен, что он когда-либо сможет раскрыть свой потенциал и переключиться в голове на большую эффективность, он не станет супео-игроком, - уверен Кьеллини, слова которого цитирует Sky Sport.


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Евро-Футбол.Ру,
Джорджо Кьеллини Рафаэл Леау
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