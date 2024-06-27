Агент Алексея Миранчука отреагировал на слухи о «Кальяри»

Агент Вадим Шпинёв, который работает с полузащитником Алексеем Миранчуком, отреагировал на информацию о возможном трансфере игрока из «Аталанты» в «Кальяри».

«Это уже старая песня, такую информацию не комментирую, говорю об этом каждую неделю. Только события и факты. Я не веду переговоры по Алексею, тем более с «Кальяри», - цитирует Шпинёва Metaratings.

Действующий контракт Алексея Миранчука с «Аталантой» рассчитан до середины 2025 года. В прошлом сезоне полузащитник провёл за команду из Бергамо 42 официальных матча, в которых забил 4 гола и отдал 12 голевых передач на партнёров.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает Миранчука в 10 миллионов евро.