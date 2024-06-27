«Фиорентина» согласовала трансфер форварда «Ювентуса»

Нападающий Мойзе Кин перейдёт из «Ювентуса» в «Фиорентину». Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, стороны договорились о трансфере за 13 миллионов евро. За счёт легкодостижимых бонусов сумма может вырасти до 15 миллионов. А вот более сложные бонусы могут привести к росту суммы трансфера до 18 миллионов.

В обозримом будущем 24-летний Мойзе Кин подпишет с «Фиорентиной» долгосрочный контракт. Этот форвард был главной трансферной целью «фиалок».

В сезоне 2023/2024 Кин провёл за «Ювентус» 20 матчей. Результативными действиями нападающий не отмечался.