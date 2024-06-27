Назван фаворит в борьбе за Дзаньоло

В летнее трансферное окно атакующий полузащитник Николо Дзаньоло может вернуться в итальянский футбол, чего он и хочет. Как сообщает на своих страницах портал TodoFichajes, фаворитом в борьбе за 24-летнего футболиста является «Фиорентина». По данным источника, «фиалки» уже имеют договорённость по переходу Дзаньоло.

Также интерес к Николо Дзаньоло проявляет «Аталанта». Но «Фиорентина» находится ближе к подписанию футболиста. Кстати, в своё время Дзаньоло прошёл через молодёжку «фиалок». На взрослом уровне в родной Италии Николо играл за «Рому». Портал Transfermarkt оценивает игрока «Галатасарая» в 20 миллионов евро.