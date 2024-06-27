​«Милан» активно обхаживает Рабио

Французский полузащитник Адриен Рабио собирается покинуть туринский «Ювентус», но при этом, возможно, останется в Италии. Дело в том, что его услугами сейчас активно интересуется другой гранд итальянского футбола - «Милан».

И уже известны подробности предложения - «Милан» готов подписать французского футболиста сроком на два года, с опцией продления ещё на сезон. И с зарплатой в 7,5 миллионов евро за сезон, сообщает pianetamilan.it. Ранее, до туринского «Ювентуса», Рабио выступал в составе парижского «ПСЖ».

В последние два года игрок серьёзно повысил свой статус очень удачными выступлениями в «Ювентусе», превратившись из игрока запаса в одного из основных футболистов клуба.