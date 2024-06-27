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Чемпионат Италии. Серия А

Конте ответил агенту и отцу Кварацхелии, которые заявили о желании Хвичи покинуть «Наполи»

27 Июня 2024 • 11:38 Комментировать

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте высказался о ситуации с нападающим Хвичей Кварацхелией, который может покинуть команду в это трансферное окно. Ранее агент и отец грузина заявляли о желании Хвичи перейти в другую команду.

«Слова отца и агента Хвичи? Они должны заниматься своими обязанностями. У Кварацхелии есть контракт с «Наполи», он является ключевым игроком команды. Президент был предельно ясен, когда говорил, что Хвича остаётся. Де Лаурентис сказал мне, что Кварацхелия и ди Лоренцо не покинут клуб», – цитирует Конте итальянский журналист Фабрицио Романо.

Кварацхелия вчера забил в ворота сборной Португалии и помог Грузии выйти в ⅛ финала чемпионата Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Антонио Конте Наполи Хвича Кварацхелия трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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