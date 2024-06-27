Агент Хвичи скоро встретится с руководством «Наполи»

Мамука Джугели, агент вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии, скоро должен встретиться с руководством «партенопеи» для обсуждения нового контракта. По информации от журналиста Николо Скиры, неаполитанцы хотят предложить 23-летнему грузину соглашение сроком до 2029 года с повышением зарплаты.

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте считает Кварацхелию неприкасаемым и не собирается его отпускать в это трансферное окно. Напомним, ранее грузин получил предложение от «ПСЖ», который готов платить футболисту 9 миллионов евро в год.

Кварацхелия провёл два сезона в «Наполи» и успел выиграть с командой чемпионат Италии.