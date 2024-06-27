«Ницца» снизила запросы за Тюрама до 18 миллионов евро

Французская «Ницца» снизила свои запросы по трансферу полузащитника Кефрена Тюрама. По информации от Il Corriere dello Sport, теперь команда готова продать футболиста за 18 миллионов евро + бонусы.

Спортивный директор туринского «Ювентуса» Кристиано Джунтоли активно работает над тем, чтобы завершить сделку в ближайшее время. Ранее сообщалось, что в трансфере Тюрама также заинтересованы французские клубы.

Год назад Кефрен был интересен английскому «Ливерпулю», но сделка так и не была заключена из-за высоких запросов «Ниццы» в размере 50 миллионов евро. В последнем розыгрыше чемпионата Франции 23-летний Тюрам отметился одним голом и ассистом.