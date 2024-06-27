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Чемпионат Италии. Серия А

Назван клуб Лаутаро Мартинеса на новый сезон

27 Июня 2024 • 09:34 Комментировать (1)

Футбольный агент Алехандро Камано, представляющий интересы нападающего миланского «Интера» Лаутаро Мартинеса, высказался касательно будущего своего клиента.

«Нет никаких шансов на то, что Мартинес перейдет в чемпионат Саудовской Аравии. Мы уже договорились о новом трудовом соглашении с миланским «Интером». Контракт согласован, Лаутаро – капитан команды. Это для него главное», - передает слова агента Winwin.

Напомним, что аргентинский нападающий защищает цвета «Интера» с 2018 года. В общей сложности Мартинес провел 282 поединка, в которых отметился 129 забитыми мячами и 43 голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Лаутаро Мартинес
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