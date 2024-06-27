Назван клуб Лаутаро Мартинеса на новый сезон

«Нет никаких шансов на то, что Мартинес перейдет в чемпионат Саудовской Аравии. Мы уже договорились о новом трудовом соглашении с миланским «Интером». Контракт согласован, Лаутаро – капитан команды. Это для него главное», - передает слова агента Winwin.