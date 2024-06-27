Назван клуб Лаутаро Мартинеса на новый сезон

Футбольный агент Алехандро Камано, представляющий интересы нападающего миланского «Интера» Лаутаро Мартинеса, высказался касательно будущего своего клиента.
«Нет никаких шансов на то, что Мартинес перейдет в чемпионат Саудовской Аравии. Мы уже договорились о новом трудовом соглашении с миланским «Интером». Контракт согласован, Лаутаро – капитан команды. Это для него главное», - передает слова агента Winwin.
Напомним, что аргентинский нападающий защищает цвета «Интера» с 2018 года. В общей сложности Мартинес провел 282 поединка, в которых отметился 129 забитыми мячами и 43 голевыми передачами.
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