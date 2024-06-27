«ПСЖ» интересен игрок «Ювентуса»

Центральный защитник «Ювентуса» Дин Хейсен может пополнить ряды «Пари Сен-Жермен».

19-летний футболист успешно зарекомендовал себя в «Роме», за которую выступал на правах аренды во второй половине минувшего сезона. Как сообщалось ранее, испанец нидерландского происхождения находится на радарах у дортмундской «Боруссии» и «Ньюкасла», теперь же на него претендует и «ПСЖ», докладывает L'Equipe. «Ювентус» может продать перспективного центрбека нынешним летом, если получит достойное предложение.

Стоимость Дина Хейсена оценивается порталом Transfermarkt в 10 млн евро. Контракт игрока с туринским клубом рассчитан до середины 2028 года.