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Чемпионат Италии. Серия А

«ПСЖ» интересен игрок «Ювентуса»

27 Июня 2024 • 06:21 Комментировать
ПСЖ
...
Монако
08.08 21:00

Центральный защитник «Ювентуса» Дин Хейсен может пополнить ряды «Пари Сен-Жермен».

19-летний футболист успешно зарекомендовал себя в «Роме», за которую выступал на правах аренды во второй половине минувшего сезона. Как сообщалось ранее, испанец нидерландского происхождения находится на радарах у дортмундской «Боруссии» и «Ньюкасла», теперь же на него претендует и «ПСЖ», докладывает L'Equipe. «Ювентус» может продать перспективного центрбека нынешним летом, если получит достойное предложение.

Стоимость Дина Хейсена оценивается порталом Transfermarkt в 10 млн евро. Контракт игрока с туринским клубом рассчитан до середины 2028 года.

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