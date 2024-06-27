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Чемпионат Италии. Серия А

Кварацхелия прокомментировал возможный уход из «Наполи»

27 Июня 2024 • 05:28 Комментировать

Вингер сборной Грузии Хвича Кварацхелия ответил на вопрос о своём будущем в «Наполи».

Слухи о возможном переходе 23-летнего футболиста в другой клуб распространяются в СМИ не первый месяц. Недавно агент и отец Кварацхелии заявили, что тому пора покинуть «Наполи».

«Антонио Конте – один из лучших тренеров, я уважаю его. Я также уважаю и люблю «Наполи». Я определюсь со своим будущим после Евро. Сейчас я полностью сосредоточен на следующем матче против Испании», – приводит инсайдер Фабрицио Романо слова Хвичи, высказавшегося после победы сборной Грузии над Португалией (2:0) в поединке последнего тура группового этапа чемпионата Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Антонио Конте Сборная Грузии Наполи Хвича Кварацхелия трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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