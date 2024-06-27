​Маццарри «обломали» - «Персеполис» будет тренировать другой тренер

Не так давно мы сообщали, что бывший наставник «Наполи» Вальтер Маццарри решил устроиться в Иране и получил предложение от гранда местного футбола - «Персеполиса».

Но радость Вальтера оказалась короткой - в самый последний момент руководство азиатского клуба передумало (Восток - дело тонкое!), пригласив испанского специалиста, 55-летнего Хуана Карлоса Гарридо из Валенсии. Контракт с ним подтверждён уже официально.

«Персеполис» тринадцать раз становился чемпионом своей страны, в 1991-м выиграл азиатский аналог Лиги чемпионов, и ещё трижды играл в финале - 1993, 2018 и 2020 годы.