Конте заверил, что Кварацхелия останется в «Наполи»

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте заверил, что грузинский вингер «адзурри» Хвича Кварацхелия точно останется в клубе на будущий сезон.

«Сомнений нет, все ясно. Квара останется здесь с нами», - цитирует Конте в своей соцсети инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее слухи сватали Хвичу в «ПСЖ». Грузин проводит на юге Италии второй сезон подряд, позапрошлый выдался чемпионским.

Отметим, что в сезоне минувшем Хвича в 45 встречах смог забить за «Наполи» 11 голов и оформить девять голевых передач в официальных турнирах.

«Наполи» же провалил сезон и занял по итогу Серии А в турнирной таблице лишь 10 строчку, сменив трёх тренеров.