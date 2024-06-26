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Чемпионат Италии. Серия А

«Венеция» назвала имя нового главного тренера официально

26 Июня 2024 • 18:21 Комментировать

Вернувшаяся в итальянскую Серию А «Венеция» назвала имя нового главного тренера. Им стал Эусебио ди Франческо, сообщает пресс-служба венецианцев. Контракт с тренером подписан на два года.

Отметим, что вернул «Венецию» в Серию А некогда главный тренер московского «Спартака», итальянский специалист Паоло Ваноли.

54-летний ди Франческо известен как в прошлом главный тренер «Ромы», «Сассуоло» и других итальянских клубов. Последним местом его работы был «Фрозиноне» в 2023-2024 годах. Никогда вне родной Италии специалист не работал.

«Венеция» стала третьей командой, которая вышла в Серию А. Клуб выиграл мини-турнир за повышение в классе.

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Евро-Футбол.Ру,
Венеция Эусебио Ди Франческо
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