Вернувшаяся в итальянскую Серию А «Венеция» назвала имя нового главного тренера. Им стал Эусебио ди Франческо, сообщает пресс-служба венецианцев. Контракт с тренером подписан на два года.

Отметим, что вернул «Венецию» в Серию А некогда главный тренер московского «Спартака», итальянский специалист Паоло Ваноли.

54-летний ди Франческо известен как в прошлом главный тренер «Ромы», «Сассуоло» и других итальянских клубов. Последним местом его работы был «Фрозиноне» в 2023-2024 годах. Никогда вне родной Италии специалист не работал.

«Венеция» стала третьей командой, которая вышла в Серию А. Клуб выиграл мини-турнир за повышение в классе.