Мойзе Кин дал ответ «Фиорентине»

Нападающий Мойзе Кин продолжает переговоры с «Фиорентиной». Как сообщает в социальных сетях журналист Маттео Моретто, 24-летний футболист уже дал согласие на переход в стан «фиалок».

Клубы обсуждают полноценный трансфер Кина, речь может пойти о сумме в районе 12 миллионов евро.

В сезоне 2023/2024 Мойзе Кин провёл за «Ювентус» 20 официальных матчей. Результативными действиями форвард не отмечался.

Напомним, что «Фиорентина» финишировала на восьмой позиции в турнирной таблице прошлого чемпионата Италии. В следующем сезоне команда будет представлять Серию А в Лиге конференций.