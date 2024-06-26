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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» закрыл сделку по трансферу нового голкипера

26 Июня 2024 • 09:40 Комментировать

Туринский «Ювентус» готовится объявить о трансфере нового голкипера. По информации от журналиста Фабрицио Романо, «старая синьора» уже закрыла сделку по приобретению Микеле ди Грегорио из «Монцы».

По сведениям источника, трансфер обойдётся «Ювентусу» в 18 миллионов евро. В будущем «Монца» может получить ещё 2 миллиона в виде бонусов. Отметим, что основной голкипер «старой синьоры» Войцех Щесный близок к переходу в «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» активно работает над трансферами двух других футболистов – центрального защитника Рикардо Калафьори из «Болоньи» и полузащитника Тёна Копмейнерса из «Аталанты».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Монца трансферы футбола - лето 2024 Микеле ди Грегорио ещё теги
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