Маккенни решил покинуть «Ювентус»

Полузащитник «Ювентуса» Уэстон Маккенни готов продолжить карьеру в другом клубе.

Американец мог перейти в «Астон Виллу» как часть сделки по Дугласу Луису, но не договорился с бирмингемцами. Судя по всему, хавбек всё равно покинет «Ювентус» нынешним летом. По данным инсайдера Николо Скиры, 25-летний игрок не вписывается в планы нового рулевого «бьянконери» Тьяго Мотты, в связи с чем готов попробовать силы в другом месте.

Контракт Уэстона Маккенни с «Ювентусом» истекает через год. Текущая трансферная стоимость футболиста оценивается экспертами портала Transfermarkt в 28 млн евро.