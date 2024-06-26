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Чемпионат Италии. Серия А

Маккенни решил покинуть «Ювентус»

26 Июня 2024 • 04:10 Комментировать

Полузащитник «Ювентуса» Уэстон Маккенни готов продолжить карьеру в другом клубе.

Американец мог перейти в «Астон Виллу» как часть сделки по Дугласу Луису, но не договорился с бирмингемцами. Судя по всему, хавбек всё равно покинет «Ювентус» нынешним летом. По данным инсайдера Николо Скиры, 25-летний игрок не вписывается в планы нового рулевого «бьянконери» Тьяго Мотты, в связи с чем готов попробовать силы в другом месте. 

Контракт Уэстона Маккенни с «Ювентусом» истекает через год. Текущая трансферная стоимость футболиста оценивается экспертами портала Transfermarkt в 28 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Тьяго Мотта Уэстон Маккенни трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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